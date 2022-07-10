وبحضور عمدة المدينة وعدد من اللاعبين السابقين ومئات الجماهير المناصرة لبوردو طالب المحتشدون أن يتمّ النظر في العقوبة المفروضة على النادي صاحب التاريخ العريق في فرنسا وأن تتمّ مساعدته على الخروج من أزمته الماديّة الخانقة.

