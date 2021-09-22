مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لكأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS September 22, 2021 13:47 1:46 دقيقة أقامت اللّجنة المنظّمة لكأس أمير دولة قطر مؤتمراً صحفيّاً مع بدء طرح تذاكر المباراة النهائيّة بين الريان والسد، وتمّ التطرق خلالَ المؤتمر إلى آخـر الاستعدادت التي تسبـِق المواجهة وجاهز ية استـاد الثّمامة الموندياليّ الذي سيـَستضيف الحدث. تقارير إخبارية السد الريان كأس أمير دولة قطر استاد الثمامة -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لكأس أمير دولة قطر 3:05 دقيقة مباراة ريال مدريد ومايوركا - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الريان والسد 2:13 دقيقة تشيلسي يرنو لتجاوز عقبة أستون فيلا 2:59 دقيقة "صدام" متجدّد بين مانشستر يونايتد ووست هام 2:58 دقيقة سان جيرمان يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية 3:05 دقيقة ريال مدريد ينشد الانتصار من بوابة مايوركا 0:42 دقيقة قمّة مرتقبة بين إشبيلية وفالنسيا 0:59 دقيقة كارلوس باكا متفائل بمستقبل غرناطة مع روبيرت مورينو 5:29 دقيقة سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح ويكومب