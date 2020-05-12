وكان الفيفا قد أعلن مطلع آذار/مارس، إرجاء مؤتمره في العاصمة الإثيوبية، إلى 18 أيلول/سبتمبر بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر اليوم الاستعاضة عنه بمؤتمر افتراضي عبر الانترنت.

وأشار الفيفا في بيان له إلى أن المؤتمر سيعقد أخيرا "عبر الإنترنت في 18 أيلول/سبتمبر". على أن يسبقه اجتماع لمجلسه بالوسيلة نفسها.

كما سيعقد مجلس فيفا اجتماعا كان مقررا في 20 آذار/مارس، لكن جرى تأجيله بسبب "كوفيد-19"، في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو، عن طريق التواصل بالفيديو.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي تأجيل نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً المقررة في الهند في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ثلاثة أشهر، لتضاف إلى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تأثرت بأزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وبات موعد البطولة الجديد بين 17 شباط/فبراير والسابع من آذار/مارس 2021، على أن تقام في خمسة مدن في مختلف أنحاء الهند.

وتتطلع الهند إلى تعزيز مكانتها الدولية بين من أفضل الدول المستضيفة للأحداث الرياضية، بعد أن استقبلت على أراضيها المسابقة نفسها لدى الشباب في عام 2017.

وقالت اللجنة المنظمة المحلية بعد إعلان الفيفا "جميع المدن المضيفة بذلت الكثير من الجهد والالتزام حتى الآن، ونحن سعداء لأن المواعيد الجديدة ستسمح لنا بتعويض الوقت الضائع وتوفير قوة دفع في المستقبل".

وأعلن الفيفا أيضاً عن المواعيد الجديدة لعدة بطولات دولية، لافتا إلى أن هذه المواعيد لا تزال "رهناً بالتطورات".

وبات موعد نهائيات كأس العالم للسيدات دون 20 سنة في كوستاريكا وبنما في الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2021، مع الاحتفاظ بمعايير الأهلية التي تمّ تعيينها في البداية، وكأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا من 12 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأدى فيروس "كوفيد-19" إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء الكثير من الأحداث الرياضية بما في ذلك كرة القدم، لكن بعض البطولات المحلية بدأت بالاستعداد لمعاودة نشاطاتها او انطلقت فعليا لكن خلف أبواب موصدة.

وعاد دوري الدرجة الأولى في كوريا الجنوبية إلى الحياة الجمعة الماضي، في حين من المقرر أن يستأنف الدوري الألماني نشاطه السبت أمام مدرجات فارغة.