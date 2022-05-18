وبمدخولٍ بلغ 130 مليونَ دولار في العام الأخير، بات نجمُ باريس سان جيرمان ميسي اللاعبَ الأعلى دخلاً في العالم متقدماً على نجم السلة الأمريكي لبيرون جيمس الذي ناهز دخلُه في الفترة ذاتها 121 مليونَ دولار في حين حل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبُ مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة 115 مليوناً. ومن بين نجوم كرة القدم كذلك حل نيمار رابعاً فيما جاء نجما السلة ستيفين كوري وكيفين دورانت في المركزين الخامسِ والسادس توالياً وتلاهما نجمُ التنس السويسري روجير فيدرر سابعاً.

