وقالت الصحيفة أيضاً إنّ خليفةَ تشيتشي يجب أن يكون مُدرباً حراً، أجنيباً، وصاحب خبرة.

واسترجعت ليكيب تصريحات مدرب المنتخب السابق دونغا، التي قال فيها إنّ تدريب السيليساو هي أصعب مهمة على الإطلاق، لأن صاحب المنصب مطالبٌ بإقناع مئة وثمانين مليون مناصر.

