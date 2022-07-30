تقدم المضيفُ منذ الدقيقةِ الثانية بهدف أحرزه يانيك روشيلت، بعدها بثلاث دقائقَ فقط نجح ليفركوزن في معادلة النتيجة عبر آدم خلوجيك.

واستعاد أصحابُ الأرض أسبقيتَهم من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة َ عشرة بقدم كيفين كوفي.

وعاد الضيوف ليعادلوا الكفتين بهدف التشيلي تشارلس أرانغيس في الدقيقة الثلاثين.

وتقدم إيلفيرسبـيرغ مجدداً بهدف لوكاس باسكال شنيل باخر في الدقيقة السابعة والثلاثين.

ثم دون كيفين كونراد رابع أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 74.

فيما قلص باتريك شيك الفارق للضيوف في الدقيقة 89، لكن ذلك لم يكن كافياً ليتجنب ليفركوزن الخروج المبكر من الكأس.

