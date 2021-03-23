ويأتي رحيل بوش بعد الخسارة 3-صفر أمام هيرتا برلين يوم الأحد ليتعثر الفريق للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات في كل المسابقات.

وسيتولى هانز فولف، الذي كان يتولى تدريب منتخب ألمانيا تحت 18 عاماً، المسؤولية خلفا للمدرب بوش، وسيساعده بيتر هيرمان لاعب وسط ليفركوزن السابق.

وقال النادي في بيان "تعامل باير ليفركوزن مع الأثر السلبي للأسابيع القليلة الماضية وقرر إعفاء بيتر بوش من مهام منصبه فورا".

وأضاف ليفركوزن أنه تقرر أيضاً رحيل مساعدي بوش وهما هندري كروزن وروب ماس.

ولدى ليفركوزن 40 نقطة من 26 مباراة ويتأخر بسبع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب، وهو آخر المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وستكون أول مباراة للمدرب فولف على أرضه أمام شالكه متذيل الترتيب في الثالث من نيسان/أبريل وبعد التوقف الدولي.

