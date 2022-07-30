وتقدم ليفربول في الدقيقة 21 عبر ترينت ألكسندر-أرنولد، لكن الوافد الأرجنتيني الجديد لسيتي جوليان ألفاريز عادل النتيجة 70 بعد دخوله بديلاً بـ12 دقيقة.

وفي الدقيقة 83 سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أضاف الأوروغوياني الوافد الجديد الآخر للريدز داروين نونيز الثالث 94.

وهذا اللقب الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب في درع الاتحاد الإنكليزي مع ليفربول والـ16 بشكل عام للريدز.

وبحسب أوبتا فإن داروين نونيز هو رابع لاعب يسجل في أول ظهور له مع ليفربول تحت قيادة يورغن كلوب، بعد ساديو ماني وصلاح وفان ديك.

كما ساهم محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفاً لليفربول في مرمى مانشستر سيتي (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، أكثر من مساهماته أمام أي فريق آخر.

أهدافه الـ8 ضد مانشستر سيتي منذ 2017-2018 هي الأكثر من أي لاعب آخر في مرمى سيتي خلال هذه الفترة.

وتساوى ليفربول مع أرسنال بعدد مرات الفوز بهذا اللقب، فيما يحمل الرقم القياسي بعدد الانتصارات مانشستر يونايتد مع 21 لقباً.

في المقابل، فشل سيتي في أن يحرز الدرع للمرة السابعة في تاريخه، وللمرة الثالثة في الأعوام الخمسة الأخيرة، بعد فوزه أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.

ومال الصراع بين الوافدين الجديدين إلى سيتي النرويجي إرلينغ هالاند وليفربول نونيز، لصالح الأخير الذي تسبب في ركلة جزاء وسجل الهدف الثالث لفريقه.

في المقابل، لم يظهر هالاند بصورة الهداف الخطير مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، واكتفى باصابة القائم في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.