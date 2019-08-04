مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على أرض ويمبلي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ليفربول أن يفتتح موسمه بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد مانشستر سيتي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة

(17) البرازيلي أليسون يتصدى لمحاولة ستيرلينغ.

(15) أخطر فرص ليفربول من اختراق لمحمد صلاح وتسديدته تجاور المرمى.

هدف - رحيم ستيرلينغ يضع سيتي في المقدمة مع الدقيقة ال(12).

(8) المصري محمد صلاح كاد يفتتح التسجيل إلا أنّ كرته تخطئ المرمى.

(6) البرازيلي فيرمينيو يرد مباشرة بتسديدة قوية بين يدي التشيلي برافو.

(4) أولى فرص المباراة من الألماني سانيه بعد خطأ دفاعي لكنه يهز الشباك من الخارج.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول ومانشستر سيتي

How we’re lining up in the #CommunityShield! 🏆



XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling



Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia



⚽️ @haysworldwide

🔵 #mancity pic.twitter.com/8Z8NvVSFg7 — Manchester City (@ManCity) August 4, 2019



مباراة ليفربول ومانشستر سيتي – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المقررة الأحد على HD1 بتعليق الزميل خليل البلوشي في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا