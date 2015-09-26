انضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى هدافي الدوري الألماني الذين قطعوا حاجز الـ100 هدف، بعدما وقّع على ثنائية لبايرن ميونيخ اليوم السبت في مرمى ماينز ضمن المباراة التي فاز فيها فريقه البافاري خارج الديار 3-0.

ويعيش ليفا أياماً ذهبية بالفعل بعدما كسر العديد من الأرقام المرحلة الماضية، بإحرازه خماسية في مرمى فولفسبورغ وذلك في 9 دقائق فقط، بعدما دخل بديلاً في الشوط الثاني وقلب تأخر فريقه بايرن من 0-1 إلى فوز 5-1.

وأصبح ليفا اليوم أول لاعب يسجل 7 أهداف متتالية للفريق البافاري منذ إحراز الأسطورة غيرد مولر لهذا الإنجاز موسم 1972-1973.

وبثنائيّته في مرمى ماينز رفع النجم البولندي رصيده إلى 101 هدفاً ضمن 168 مباراة خاضها في بوندسليغا (74 هدف مع بوروسيا دورتموند ناديه السابق و27 مع البايرن).

ويتصدر النجم البيروفي كلاديو بيتزارو ترتيب أفضل الهدافين الأجانب في بوندسليغا برصيد 176 هدفاً في 386 مباراة، يليه البرازيلي جيوفاني إيلبر 133 في 260 مباراة، فمواطنه إيلتون 106 في 219 مباراة.

بعض من أرقام ليفا الإضافية:



- أسرع لاعب أجنبي وصل إلى نادي الـ100 بعد خوضه 168 مباراة.

- سجل ليفا أول هدف في الدوري الألماني بألوان بوروسيا دورتموند في 19 أيلول/ سبتمبر 2010 ضد شالكه.

- سجل الهدف رقم 50 يوم 30 آذار/ مارس 2013 ضد شتوتغارت.

- سجل ليفا 10 أهداف بعد 7 مراحل بالدوري، فعلها غيرد مولر مرتين من قبل موسم 1968- 1969 و 1977- 1978.