وسيتم الإعلان عن اسم اللاعب الفائز خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا 2020-2021 في نيون يوم الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي سيشهد أيضا الاعلان عن أفضل لاعبة وأفضل مدرب في القارة.

وساهم ليفاندوفسكي ونوير في قيادة فريقهما الى تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وهما امام فرصة لإضافة لقب كأس السوبر الأوروبية إلى رصيدهما الخميس عندما يواجه النادي البافاري إشبيلية الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وسجّل ليفاندوفسكي 55 هدفا في 47 مباراة في جميع المسابقات محققاً لقب الهداف في البوندسليغا برصيد 34 هدفا، ودوري الأبطال برصيد 15 هدفا، فيما خاض نوير جميع المباريات في مسابقة دوري الابطال باستثناء واحدة، وحافظ على نظافة شباكه في ست منها.

في المقابل ساهم دي بروين بـ33 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ سجل 13 أهداف مع 20 تمريرة حاسمة، وتم ترشيحه للجائزة على الرغم من أن سيتي احتل المركز الثاني بعد ليفربول محلياً وخرج من دوري الأبطال أوروبا في ربع النهائي أمام ليون الفرنسي.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني عن القائمة المختصرة، حيث جاء في المرتبة الرابعة الى جانب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار (53 صوتاً لكل منهما) في التصويت من قبل لجنة تحكيم ضمت 80 مدرباً للأندية التي شاركت في دور المجموعات لدوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلى جانب 55 صحفيا يمثلون وسائل الاعلام الأوروبية بينها وكالة فرانس برس.

وحل نجم يوفنتوس الايطالي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عاشراً بجمعه 25 صوتاً فقط خلف ثلاثي بايرن ميونيخ توماس مولر السادس (41) والاسباني تياغو الكانتارا المنتقل حديثاً إلى ليفربول الانكليزي (ثامناً برصيد 27 صوتا) ويوشوا كيميش التاسع (26)، فيما حل نجم سان جيرمان كيليان مبابي سابعا (39 صوتا)ً.

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب المستحدثة، فستكون ألمانية كون المرشحين الثلاثة هم هانزي فليك (بايرن ميونيخ) ويورغن كلوب (ليفربول) ويوليان ناغلسمان (لايبزيغ).

ولدى السيدات، تتنافس نجمة منتخب إنكلترا لوسي برونز على الفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعدما ساعدت فريقها ليون على الفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الخامس على التوالي قبل الانتقال مؤخراً إلى مانشستر سيتي، مع زميلتها السابقة الفرنسية ويندي رينار، ضمن القائمة الثلاثية إلى جانب الدنماركية بيرنيل هاردر التي انضمت مؤخراً إلى خط هجوم فريق تشيلسي الإنكليزي بعد قيادتها فولفسبورغ الألماني لنهائي دوري الأبطال.



حقائق مختصرة:

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

قام بتقديم 20 تمريرة حاسمة وسجل 13 هدفاً في الدوري الإنكليزي مع فريقه.

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

سجل 55 هدفاً في 47 مباراة بما في ذلك 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا وفاز مع فريقه بالثلاثية.

الحارس مانويل نوير (بايرن)

كان له دور كبير في تحقيق الثلاثية التاريخية لفريقه، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات في دوري أبطال أوروبا.