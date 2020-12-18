ليفاندوفسكي يعبر عن سعادته بجائزة أفضل لاعب من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 22:14 1:08 دقيقة عبر روبرت ليفاندوفسكي عن سعادته الغامرة بفوزه بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، مؤكداً أنه جاء بعد عملٍ جماعيٍ وليس فردي مقدماً الشكر لكل من قدم له الدعمَ خلال مسيرته. مقابلات روبرت ليفاندوفسكي حفل توزيع جوائز الفيفا السنوية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة السماح لفرق الـNBA بتسجيل 15 لاعباً 1:08 دقيقة ليفاندوفسكي يعبر عن سعادته بجائزة أفضل لاعب 2:32 دقيقة الذوادي يتحدث عن نجاح قطر في تنظيم البطولات الكبرى 2:03 دقيقة عبد الكريم حسن يشيد بالتنظيم الدفاعي لفريق العربي 1:21 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الفوز والعربي قدّم مباراة جيدة" 1:04 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر 6:41 دقيقة السد يتوج بكأس أمير دولة قطر 1:03 دقيقة بونجاح يظهر من جديد 1:07 دقيقة أرون غونارسون يدرك التعادل للعربي 0:46 دقيقة بونجاح يدوّن اسمه في تاريخ ملعب "أحمد بن علي"