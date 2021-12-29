ليفاندوفسكي يعارض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين من قبل beIN SPORTS December 29, 2021 14:09 0:59 دقيقة أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا صعوبة تطبيق فكرة إقامة كأس العالم كل عامين قائلا إن اللاعبين بشر وليسوا آلات ليشاركوا في ستين مباراة أو أكثر كل عام. مقابلات تقارير إخبارية منتخب بولندا كأس العالم روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة ليفاندوفسكي يتصدّر قائمة هدافي المنافسات الأوروبية 2:23 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الأربعاء في الـ"NBA" 0:59 دقيقة ليفاندوفسكي يعارض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين 0:39 دقيقة غينتر يقرّر الرحيل عن مونشنغلادباخ في نهاية الموسم 0:30 دقيقة تأجيل مباراة الوكرة والسد بسبب "كورونا" 0:25 دقيقة إصابة الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا 0:34 دقيقة ثلاث إصابات جديدة بكورونا في صفوف برشلونة 0:37 دقيقة "مانديليبار" مدرباً جديداً لديبورتيفو ألافيس 0:36 دقيقة رافينيا يكشف دوافع انتقاله إلى ريال سوسييداد 0:50 دقيقة دجوكوفيتش ينسحب من كأس رابطة محترفي كرة المضرب