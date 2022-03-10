يتطلع ليستر سيتي للمضي قدما بنتائجه الإيجابية ونظافة شباكه التي سجلها في آخر مباراتين على مستوى البريمييرليغ، وذلك عندما يستقبل الضيف الفرنسي رين في خطوة أولى يبحث من خلالها الطرفان عن الاقتراب من حصد بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

