وسجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف الفوز لليستر وحسم اللقب عن طريق ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة 89، وأهدى فريقه الدرع للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1971 على حساب ليفربول 1-صفر، عندما كانت تعرف باسم الدرع الخيرية.

وخاض الفريقان مباراة افتتاح الموسم أمام مدرجات ممتلئة بعد قرار السلطات السماح بدخول المشاهدين إلى الملاعب.

وكان حوالي 60 ألف متفرج تابعوا في "ويمبلي" أيضاً المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا الاخيرة التي جمعت منتخب انكلترا بإيطاليا وانتهت بخسارة "الاسود الثلاثة" بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفشل سيتي الذي أستعاد الموسم الماضي لقب الدوري الممتاز من ليفربول، في إحراز الدرع للمرة السابعة في تاريخه والثالثة في الأعوام الأربعة الاخيرة، بعد فوزه أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.

ويبدأ فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز الأحد في رحلة محفوفة بالمخاطر الى ملعب توتنهام، فيما يستهل ليستر، الفائز بالكأس الموسم الماضي على حساب تشيلسي، مشواره على أرضه باستقبال وولفرهامبتون.

ودفع غوارديولا بتشكيلة رديفة على خلفية العودة المتأخرة لعدد من نجومه لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في بطولة أوروبا وكوبا أميركا.

ظهور أول لغريليش بقميص سيتي

وأشرك المدرب الإسباني بعض الأساسيين الذين شاركوا في التحضيرات قبل انطلاق الموسم أمثال قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش ومواطنه جواو كانسيلو وأكي والظهير الأيسر الفرنسي بنجامان مندي والبرازيلي فرناندينيو والألماني إلكاي غوندوغان والمتألق الجزائري رياض محرز والإسباني فيران توريس، فيما وقف الحارس الأميركي زاك ستيفن بين الخشبات الثلاث للدفاع عن عرين فريقه.

وخاض سيتي اللقاء على وقع التعاقد مع قائد أستون فيلا جاك غريليش مقابل صفقة محلية قياسية قدّرتها وسائل الاعلام بقيمة 139 مليون دولار، وقد كان متواجداً مع الفريق لكنه جلس على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني قبل أن يزج به غوارديولا.

أحداث المباراة

وبعد فرصة أولى لسيتي في الدقيقة 7 من ركلة حرة لغوندوغان تألق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في صدها، فرض فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز أفضليته وهدد مرمى الحارس ستيفن الذي تألق في صد فرصتين خطيرتين جداً للإسباني أيوسي بيريس (23) ثم لجايمي فاردي بمساعدة القائم (45) قبل أن يطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول.

وتحسن أداء سيتي الى حد ما في الشوط الثاني وكان محرز قريباً من افتتاح التسجيل حين انفرد بشمايكل لكنه سدد الكرة فوق العارضة (59).

وبعد دخول البرتغالي برناردو سليفا وغريليش، فرض سيتي هيمنته على اللقاء تماماً في ربع الساعة الأخير لكن من دون فعالية، ليدفع الثمن في الوقت القاتل حين أخطأ أكي في السيطرة على كرة معادة اليه، فحاول تدارك الموقف لكنه ارتكب خطأ في المنطقة المحرمة على البديل إيهياناتشو، فانبرى لها الأخير بنفسه وسددها بنجاح في الشباك (89)، ليهدي فريقه اللقب.