ليستر سيتي على بعد خطوة من الوصول لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 11:58 3:07 دقيقة يتطلع ليستر سيتي لفتح صفحةٍ جديدة من الإنجازات على الصعيد القاري هذه المرة حيث تفصلُه مباراةٌ واحدة عن المشهد الختامي لدوري المؤتمر الأوروبي. تقارير إخبارية روما ليستر سيتي دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة آخر التحضيرات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة بيكهام: "كأس العالم فرصة لإلهام الجيل الصاعد" 1:11 دقيقة فالكاو: "البرازيل أبرز المرشحين للفوز بالمونديال" 3:50 دقيقة مرسيليا يطمح لقلب النتيجة أمام فينورد 2:29 دقيقة روما يتسلح بجماهيره عند ملاقاة ليستر سيتي 3:07 دقيقة ليستر سيتي على بعد خطوة من الوصول للنهائي 0:38 دقيقة مباراة منتظرة بين لايبزيغ ورينجرز 2:35 دقيقة آينتراخت فرانكفورت لتأمين نتيجة الذهاب 3:25 دقيقة 200 يوم على انطلاق مونديال العرب 1:37 دقيقة كورتوا: المباراة كانت صعبة في بدايتها