ويدين فريق "الثعالب" بالفوز لجميس جاستن (34)، مارك ألبرايتون (59)، الإسباني أيوزي بيريس (79) وهارفي بارنز (81).

ويقدم بطل إنكلترا عام 2016 مستويات مميزة هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث في الدوري ويستضيف ساوثهامبتون في السادس عشر من الحالي.

وأشرك المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز تشكيلة قوية في مسابقة يراها المدربون فرصة لإراحة بعض اللاعبين لاسيما في ظلّ الجدول المزدحم، حيث أجرى تغييرين فقط على التشكيلة التي بدأت المباراة في الفوز 2-1 أمام نيوكاسل في الدوري الأحد، حيث أراح هدّافه جايمي فاردي وجيمس ماديسون وناب عنهما بيريس والبلجيكي دوني براييه.

وافتتح جاستن التسجيل بهدف رائع عندما سدد كرة قوية بيمناه عن الجهة اليسرى من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس جوزيف بورسيك (34).

وضاعف ليستر تقدمه بعدما مرر البلجيكي يوري تيليمنز كرة جميلة خلف المدافعين وصلت إلى ألبرايتون على مشارف المنطقة، توغل إلى داخلها مراوغاُ المدافع بيمناه قبل أن يسدد بيساره في المرمى (54).

وفرض الضيوف هيمنتهم أمام ستوك وسجلوا الثالث عبر بيريس غير المراقب أسكنها الشباك (79).



واختتم ليستر مهرجان الأهداف عندما شتت دفاع ستوك عرضية من جاستن إلى داخل المنطقة لتتهيأ أمام بارنز الذي وضعها في المرمى (81).

كما بلغ إيفرتون بصعوبة الدور الرابع بفوزه 2-1 على ضيفه روثرهام من الدرجة الأولى بعد التمديد.

وسجل التركي جنك توسون (9) والمالي عبدولاي دوكوريه (93) هدفي "توفيز" بعدما عادل الأميركي ماثيو أولوسوندي للضيوف (56).

وزجّ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتشكيلة رديفة نسبياً فيما شارك الكولومبي خاميس رودريغيس أساسياً للدخول في أجواء المنافسات بعدما دخل بديلاً في الخسارة ضد وست هام في الدوري في أول يوم من السنة الجديدة إثر غيابه لفترة بسبب الإصابة.

كما عبر فولهام إلى الدور ذاته بتغلبه على كوينز بارك رينجرز بهدفين دون مقابل، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

فولهم انتظر إلى حدود الدقيقة الرابعة بعد المائة، ليدوّن هدف السبق عبر لاعبه بوبي ريد، وبعدها بقليل نجح زميله نيسكينس كيبانو في مضاعفة النتيجة لفولهام مساهماً في منح فريقه بطاقة العبور.

والتحق شيفيلد يونايتد بركب المتأهلين بعد فوزه على بريستول روفيرز بثلاثة أهداف لاثنين، وكذلك فعل نوتنغهام فوريست بتجاوز كارديف سيتي بهدف دون رد.



