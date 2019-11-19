لويس روبياليس: روبرت مورينو هو من طلب إعفاءه من مهامه من قبل beIN SPORTS November 19, 2019 22:24 1:53 دقيقة أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عودة لويس إنريكي لتدريب المنتخب، وأكد روبياليس أن روبرت مورينو هو من طلب إعفاءه من مهامه بعدما أخبره لويس إنريكي برغبته في العودة لتدريب لا روخا. مقابلات منتخب إسبانيا لويس إنريكي لويس روبياليس -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة هولندا تختتم مشوارها في التصفيات باكتساح إستونيا 4:53 دقيقة ألمانيا تحسم صراع الصدارة مع هولندا 1:53 دقيقة روبياليس: روبرت مورينو هو من طلب إعفاءه من مهامه 3:21 دقيقة منتخب ويلز يلحق بركب المتأهلين إلى يورو 2020 3:15 دقيقة المنتخب التونسي يعود بفوز ثمين من غينيا الاستوائية 0:59 دقيقة المنتخب المصري يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 1:11 دقيقة توتنهام يقيل مدربه ماوريتسيو بوتشيتينو 0:29 دقيقة المنتخب الموريتاني ينتصر على إفريقيا الوسطى 0:30 دقيقة مارادونا يترك منصبه مدرباً لخيمناسيا لا بلاتا 1:03 دقيقة كوت ديفوار تبلغ المشهد الختامي وأولمبياد طوكيو