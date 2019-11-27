وجاء كلام إنريكي خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء بعد عودته للاشراف على منتخب بلاده الذي تركه في حزيران/يونيو الماضي بسبب مرض ابنته التي توفيت لاحقاً قبل أن يعيد الاتحاد الإسباني تسميته في 19 الحالي.

وشرح إنريكي ما حصل مع مساعده السابق بالقول "أنا أفهم كونه أصبح مدرباً، بات يملك الكثير من الآمال، أفهم بأنها كانت فرصة حياته وبانه بذل جهوداً كبيرة لذلك، لكني أعتقد بانه لم يكن وفيا وغالى في طموحه ولا أريد أي شخص بهذه المواصفات في جهازي الفني".

وأضاف "الشخص الوحيد المسؤول عن عدم تواجد روبيرتو مورينو في جهازي الفني هو أنا. بدأ الخلاف في الرأي مع مورينو في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر وهو اليوم الوحيد الذي تواصلنا سوياً. أتى واعترف لي بانه يريد قيادة الفريق في كأس أوروبا 2020 وبعدها استطيع استلام الفريق من جديد".

وتابع "في بعض الأحيان تمنحك الحياة فرصاً من أجل معرفة الاشخاص المحيطين بك بطريقة أفضل، من هو صديقك ومن ليس صديقك. أنا ما كنت لأقوم بما قام به وبالتالي لا اعتبره من الآن وصاعداً من ضمن جهازي الفني".

وكان مورينو كشف في 3 أيلول/سبتمبر الماضي عن استعداده للتخلي عن تدريب المنتخب والعودة إلى شغل منصب المساعد للويس إنريكي في حال رغبة الاخير في ذلك وقال حينها "ثمة وضع راهن علينا احترامه ولا أعتقد أن إنريكي يفكّر بهذه المسألة حالياً"، في إشارة للعودة إلى منصبه.

أضاف "أعتبر لويس صديقاً والصداقة تأتي قبل أي أمر في الحياة لأنه من دونها، نفقد معنى أن نكون بشراً (...) لذا في حال جاء وقت يرغب فيه بالعودة ليكون المدرب، أنّى كان ذلك، حينها سأكون أول شخص والأكثر سروراً بالتنحي جانباً ومعاودة العمل معه" كمساعد.

لكن يبدو وبحسب تصريحات إنريكي اليوم بأن الأخير تراجع عن هذا التصريح بعد ذلك بأيام قليلة.

يذكر انه قبل تعاونهما في الإدارة الفنية لأبطال العالم 2010، عمل مورينو مساعداً لإنريكي في أندية سلتا فيغو، روما الإيطالي وبرشلونة.