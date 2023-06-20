ووقع مهاجم نادي إنتر على ثنائيته 37 و40، فيما أضاف يوهان باكايوكو الثالث في الدقيقة 90.

من جهته فاز منتخب النمسا على ضيفه منتخب السويد بثنائية نظيفة وقع عليها مهاجم هوفنهايم كريستوف بومغارتنر 81، 89.

وهو الفوز الثالث للنمسا مقابل تعادل واحد فعززت رصيدها في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام التي حققت فوزها الثاني لعبت مباراة أقل.

وخاضت بلجيكا المباراة في غياب حارس مرماها وريال مدريد الإسباني العملاق تيبو كورتوا الذي رفض مرافقة منتخب بلاده لعدم حصوله على شارة القيادة في التعادل أمام النمسا، حسب ما أفاد الإثنين الاتحاد المحلي للعبة. لكن اللاعب عاد وأكد أنه مصاب.

وفي غياب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، ارتدى لوكاكو شارة القيادة في التعادل أمام النمسا 1-1 السبت، حيث كانت المباراة مناسبة للاحتفال بخوض كورتوا مباراته المئة الدولية.

وانتزعت المجر صدارة المجموعة السابعة من صربيا بفوزها على ليتوانيا 2-0 وتعادل الثانية مع مضيفتها بلغاريا 1-1.

وسجل بارناباس فارغا (32) ورولاند شالاي (83) هدفي المجر التي رفعت رصيدها الى سبع نقاط بفارق الاهداف امام صربيا التي تخلفت بهدف لكيريل ديسبودوف (47)، قبل أن ينقذها مهاجم فيرونا الإيطالي داركو لازوفيتش من الخسارة بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

