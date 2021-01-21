

لوغريت البالغ من العمر 79 عاما بعث برسالة إلى الأطراف المُتدخلة في كرة القدم الفرنسية لإبلاغهم برغبته في مواصلة المشوار في منصب رئيس الإتحاد الذي تقلده لأول مرة في 2011 مُضيفا أنه اتخذ القرار بعد التشاور على نطاق واسع مع ممثلي كرة القدم الفرنسية في الأسابيع الأخيرة وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

و سيتنافس لوغريت مع مرشحين إثنين هما فريديريك تيريي الرئيس السابق للرابطة الفرنسية لكرة القدم المحترفة ورجل الأعمال ميشيل مولان.

يذكر أن الحسم في هوية الرئيس المُستقبلي للإتحاد الفرنسي سيتم عبر التصويت خلال الجمعية العامة في الثالث عشر من مارس المُقبل.

