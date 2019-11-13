لوغاروسيتش: "مواجهة ساوتومي لم تكن سهلة" من قبل beIN SPORTS November 13, 2019 22:54 1:18 دقيقة أكد مدرب المنتخب السوداني الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش أن مباراة ساوتومي لم تكن سهلة مشيراً إلى أن استغلال الفرص والحظ من خلال طرد حارس المنافس مكّنا "صقور الجديان" من فوز مريح. المنتخب السوداني -آخر الفيديوهات 0:18 دقيقة حكيم زياش: "ركلة الجزاء المهدرة باتت من الماضي" 0:47 دقيقة خليلودزيتش يتحدّث عن وضعية أمين حارث 0:33 دقيقة مودريتش يحصد جائزة "القدم الذهبية" لعام 2019 0:25 دقيقة مروان الشوربجي يفوز على شقيقه محمد 11:09 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة نادال ينتفض 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:25 دقيقة "فيفا" يعيّن أرسين فينغر في منصب إداري 1:12 دقيقة اتحاد كأس الخليج يغيّر موعد انطلاق "خليجي 24" 0:38 دقيقة تييم يتفوق على دجوكوفيتش ويبلغ نصف النهائي