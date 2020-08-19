وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي: "رونالد كومان يترك منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. سيبدأ المدرب البالغ من العمر 57 عامًا الاشراف على نادي برشلونة. كان كومان موظفًا في الاتحاد الهولندي منذ شباط/فبراير 2018، وقد لعب المنتخب البرتقالي بإشرافه 20 مباراة".

وأضاف الاتحاد أن كومان الذي كان مقرراً أن يقود المنتخب البرتقالي في كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، سيترك مكانه لمساعده دفايت لودفيخس الذي سيصبح مدرباً أساسياً بانتظار تعيين الاتحاد لمدرب جديد على رأس المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن تلتقي هولندا مع بولندا في الرابع من أيلول/سبتمبر وإيطاليا في السابع منه على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام ضمن مسابقة دوري الأمم التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للعبة.

