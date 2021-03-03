لوجستياً بريطانيا غير قادرة على استضافة اليورو من قبل beIN SPORTS March 3, 2021 15:00 5:08 دقيقة أكدت مصادر من داخل الاتحاد الإنكليزي بأن دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستضافة يورو 2020 لن تتم لأن الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث باتت صعبة جداً نظراً لضيق الوقت. تقارير إخبارية بريطانيا يورو 2020 الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو 3:38 دقيقة نجوم يافعة ستكون تحت المجهر في اليورو 2:38 دقيقة بلباو جاهزة وإسبانيا منافس جدي على اللقب 6:20 دقيقة المشهد الختامي ليورو 2020 سيكون على مسرح ويمبلي 2:43 دقيقة البرتغال للحفاظ على مكانتها في القارة العجوز 3:03 دقيقة ترسانة من اللاعبين المميزين في المنتخب الفرنسي 5:08 دقيقة لوجستياً بريطانيا غير قادرة على استضافة اليورو 3:17 دقيقة كوبا أميركا: البرازيل تسعى للحفاظ على لقبها 3:26 دقيقة البرازيل تعول على نجمها البار 3:35 دقيقة بعد وصافات عدة... ميسي يطمح للتاج في بلاده