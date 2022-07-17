لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا الجنوبية التحضيرية من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 20:31 0:28 دقيقة عبّر جولين لوبيتيغي، مدرب إشبيلية، عن رضاه بعدما أنهى الفريق فترتَه التحضيرية في كوريا الجنوبية بالتعادل مع توتنهام بهدف لمثله مؤكّداً أن فريقه حقق ما خَطط له. مقابلات إشبيلية لوبيتيغي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا الجنوبية التحضيرية 5:57 دقيقة هولندا – فرنسا في ربع النهائي 1:27 دقيقة كونتي سعيد بالفترة الإعدادية لتوتنهام ويشيد بمورا 0:27 دقيقة فيليبسن الأسرع وفينغيغارد يحتفظ بالصدارة 0:31 دقيقة سيروندولو يفوز بلقب بطولة بإستاد 9:57 دقيقة شاهد مراسم تتويج الثنائي غالان وليبرون 0:34 دقيقة ذهبية الماراثون للإثيوبي تولا 4:00 دقيقة غالان وليبرون يتحدثان عن مشاعرهما الخاصة 3:03 دقيقة غالان وليبرون يتوجان بلقب بطولة باريس بريميير بادل 0:35 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز