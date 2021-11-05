لماذا غاب لابورتا عن المفاوضات مع السد بشأن تشافي؟ من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 13:49 3:52 دقيقة تعرّف على أسباب غياب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا عن المفاوضات مع السد القطري بشأن الفوز بخدمات المدرب تشافي إيرنانديث من خلال مراسلنا في مدريد جمال جبالي. مقابلات تقارير إخبارية برشلونة السد القطري تشافي جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 4:51 دقيقة تعرف على موعد تقديم تشافي مدرباً جديداً لبرشلونة 4:03 دقيقة أصداء موافقة السد على انتقال تشافي لبرشلونة 3:52 دقيقة لماذا غاب لابورتا عن المفاوضات مع السد بشأن تشافي؟ 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 2:07 دقيقة السد يعلن موافقته على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 1:57 دقيقة أبرز إنجازات تشافي مع السد القطري 0:46 دقيقة مدفيديف يبلغ ربع نهائي دورة باريس للماسترز 0:56 دقيقة ليس فيرديناند في حوار حصري على beIN SPORTS 2:37 دقيقة سلتيكس يفاجئ ميامي وفيلادلفيا يتصدر الشرقية 1:22 دقيقة أستراليا إلى نصف نهائي كأس بيلي جين كينغ للتنس