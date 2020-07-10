لقب جديد من نصيب فلومينينسي July 10, 2020 09:03 2:54 دقيقة توّج نادي فلومينينسي البرازيلي ببطولة كاريوكا على حساب فلامينغو، البطولة أقيمت على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو بدون حضور جماهيري بسبب وباء كورونا. -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة مباريات قوية في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 2:17 دقيقة سحب قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 1:13 دقيقة باركلي يتطلّع لمواصلة التألق مع تشيلسي 1:49 دقيقة ليدز يونايتد يواصل تصدّر الـ"تشامبيونشيب" 2:54 دقيقة لقب جديد من نصيب فلومينينسي 4:07 دقيقة إشبيلية يقلب تأخره لفوز ويتساوى مع أتلتيكو الثالث 3:51 دقيقة فيرونا يصدم إنتر ويثبته في المركز الرابع 4:05 دقيقة مانشستر يونايتد يضم أستون فيلا لقائمة ضحاياه 0:44 دقيقة فيفا يتولى مسؤولية التحكم في تشغيل الفار بشكل كامل 0:35 دقيقة فينيسيوس بخير