لقاء يجريه محمد كيدان مع سيمون رولفس من قبل beIN SPORTS May 22, 2020 19:04 13:45 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 13:45 دقيقة لقاء يجريه محمد كيدان مع سيمون رولفس 12:54 دقيقة مدرب برشلونة يحلم بتدريب نيمار ويشيد بميسي مجدداً 18:00 دقيقة لقاء مباشر يجريه محمد كيدان مع الكابتن عدنان حمد 0:49 دقيقة مانشيني "محتار" بشأن إمكانية عودة الـ"كالشيو" 0:32 دقيقة وولفرهامبتون يعاود تدريباته الجماعية 0:46 دقيقة تسريب للبروتوكول الخاص بعودة الدوري الإيطالي 0:35 دقيقة لا كورونا في صفوف يوفنتوس 1:49 دقيقة فلورنتينو بيريز يزور مقر تدريبات ريال مدريد 2:30 دقيقة العراقيل التي تواجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 0:42 دقيقة ليستر سيتي يواصل تحضيراته تحسبا لعودة البريميرليغ