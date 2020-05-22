لقاء مباشر يجريه محمد كيدان مع الكابتن عدنان حمد May 22, 2020 18:39 0:00 دقيقة -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة مانشيني "محتار" بشأن إمكانية عودة الـ"كالشيو" 0:32 دقيقة وولفرهامبتون يعاود تدريباته الجماعية 0:46 دقيقة تسريب للبروتوكول الخاص بعودة الدوري الإيطالي 0:35 دقيقة لا كورونا في صفوف يوفنتوس 1:49 دقيقة فلورنتينو بيريز يزور مقر تدريبات ريال مدريد 2:30 دقيقة العراقيل التي تواجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 0:42 دقيقة ليستر سيتي يواصل تحضيراته تحسبا لعودة البريميرليغ 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:29 دقيقة حوار خاص مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي 3:12 دقيقة آخر أخبار ومستجدات الدوري الإيطالي