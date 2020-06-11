لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع ميغيل أنخيل دياز ويوسف سيف من قبل beIN SPORTS June 11, 2020 19:10 26:27 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 26:27 دقيقة لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع ميغيل أنخيل دياز 0:51 دقيقة ما هو العرض الذي رفضه ريال مدريد من جاره أتلتيكو؟ 2:35 دقيقة ريال مدريد يستعد للعودة بطموح التتويج بلقب الليغا 2:12 دقيقة عودة بالذاكرة إلى حال الدوري الإسباني قبل توقفه 2:25 دقيقة إلغاء الموسم الكروي في لبنان 0:25 دقيقة فوز صعب لرايو فاييكانو على ألباسيتي 2:37 دقيقة الأولمبية الدولية تسعى لتقليص نفقات أولمبياد طوكيو 0:29 دقيقة تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني 3:56 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإسباني 0:48 دقيقة هازنهوتل يمتدح فيرنر