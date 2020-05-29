لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع يوسف شيبو من قبل beIN SPORTS May 29, 2020 18:24 20:15 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 20:15 دقيقة لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع يوسف شيبو 2:05 دقيقة رسمياً...استئناف الدوري التركي في 12 يونيو 0:32 دقيقة عودة المشجعين إلى الملاعب المجرية ! 0:37 دقيقة تقاعد رئيس مجلس إدارة أرسنال 4:07 دقيقة رسميا استئناف الدوري الإيطالي في ٢٠ يونيو 0:39 دقيقة رسميا الدوري الإنكليزي يعود في ١٧ يونيو 23:48 دقيقة ️لقاء مع كريم رقيق 0:43 دقيقة قرار رسمي بإلغاء الموسم الكروي في لبنان 1:03 دقيقة فولهام يعلن إصابة لاعبَين من الفريق بفيروس كورونا 0:38 دقيقة ديني يكشف عن تلقيه رسائل تتمنى إصابة ابنه بكورونا