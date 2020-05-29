لقاء خاص مع يوسف شيبو من قبل beIN SPORTS May 29, 2020 18:24 20:15 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 2:37 دقيقة آخر الاستعدادات واخبار عودة المنافسات في إنكلترا 0:46 دقيقة لشبونة قد تعوّض اسطنبول في استضافة نهائي "الأبطال" 0:47 دقيقة تثبيت موعد استئناف الدوري الإيطالي 3:31 دقيقة هافرتس يقود ليفركوزن للفوز على فرايبورغ 0:41 دقيقة ليفربول يواصل تحضيراته لاستئناف الموسم بحضور صلاح 3:32 دقيقة مسابقة الكأس تطلق عودة الكرة الإيطالية 1:15 دقيقة ماذا قال رياض محرز عن مقارنته بمحمد صلاح ؟ 0:50 دقيقة ماكسويل متحمس لمشروع باريس سان جيرمان 3:50 دقيقة تثبيت 11 يونيو موعدا لاستئناف الموسم 20:15 دقيقة لقاء خاص مع يوسف شيبو