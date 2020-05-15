لقاء خاص مع كارل هاينز ريدله May 15, 2020 20:05 21:51 دقيقة لقاء خاص أجراه باسل طبال مع المهاجم الأسطورة الألماني كارل هاينز ريدله -آخر الفيديوهات 24:27 دقيقة لقاء خاص مع لوتار ماتيوس 21:51 دقيقة لقاء خاص مع كارل هاينز ريدله 1:00 دقيقة القنوات الناقلة والبث المباشر لمباريات البوندسليغا 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 0:30 دقيقة قطر: تمديد تعليق جميع الأنشطة حتى نهاية مايو 0:45 دقيقة باخ يتوقع تكاليف باهضة لدورة طوكيو المؤجلة 0:41 دقيقة عودة مرتقبة للدوري الإنكليزي الشهر المقبل 20:09 دقيقة لقاء خاص مع شتيفان فرويند 0:31 دقيقة أندية إيطالية ترفض الانطلاق في التدريبات الجماعية 0:45 دقيقة مالاغو واثق من عودة الدوري الإيطالي الشهر المقبل