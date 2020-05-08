لقاء خاص مع فرانشيسكو بويو من قبل beIN SPORTS May 8, 2020 21:03 25:06 دقيقة أسطورة حراسة المرمى الإسبانية فرانشيسكو بويو يتعرض للعديد من النقاط المهمة في حوار خاص لـ"beIN SPORTS" مع الزميل باسل طبال. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة رئيس كونميبول يعبّر عن استغرابه من قرارت الفيفا 0:41 دقيقة الاتحاد التونسي لكرة القدم يؤجل عودة الدوري 0:30 دقيقة كلوزه: "كنت أنتظر هذه الفرصة" 0:52 دقيقة فابريغاس يتفهم قرار إلغاء الدوري الفرنسي ولكن! 25:06 دقيقة لقاء خاص مع فرانشيسكو بويو 0:27 دقيقة ريال مدريد يخسر الصربي يوفيتش لكسر في قدمه اليمنى 0:40 دقيقة كرة القدم تعود إلى الحياة في كوريا الجنوبية 30:12 دقيقة بطولة البريميرليغ المنزلية - اليوم الرابع 2:10 دقيقة السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم 0:31 دقيقة عدنان درجال وزيرا للرياضة في بلاده