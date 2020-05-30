لقاء خاص مع عدنان حمد May 30, 2020 21:31 31:51 دقيقة لا تفوت الحوار الخاص الذي أجراه محمد كيدان مع محلل قنوات beIN SPORTS عدنان حمد. مقابلات -آخر الفيديوهات 31:51 دقيقة لقاء خاص مع عدنان حمد 0:56 دقيقة رسمياً استئناف منافسات الدوري التونسي في 2 أغسطس 4:32 دقيقة إعصار بايرن ميونيخ يبعثر أركان فورتونا دوسلدورف 0:31 دقيقة مدينة ليفربول جاهزة أمنيا لاحتضان مباريات الدوري 0:46 دقيقة النمسا تطلق موسم فورمولا واحد بسباقين 3:55 دقيقة فرانكفورت يصحو بمفاجأة على حساب فولفسبورغ 1:39 دقيقة فافر لا يهتم بما يقال في وسائل الإعلام 4:02 دقيقة هيرتا برلين يتخطّى عقبة أوغسبورغ بنجاح 2:48 دقيقة فيردر بريمن يواصل رحلة الإنقاذ 3:23 دقيقة هوفنهايم يواصل نتائجه الجيدة