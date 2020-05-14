لقاء خاص مع شتيفان فرويند May 14, 2020 20:07 20:09 دقيقة لقاء الخاص أجراه باسل طبال مع الألماني شتيفان فرويند -آخر الفيديوهات 20:09 دقيقة لقاء خاص مع شتيفان فرويند 26:44 دقيقة مقابلة حصرية مع رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين 3:07 دقيقة حالة من التفاؤل تسود أجواء الـNBA 1:37 دقيقة اجتماع مرتقب لمناقشة تفاصيل عودة البوندسليغا 1:34 دقيقة إيبو بعد واقعة ردها على ثيم تشعر بالفخر جراء الدعم 1:43 دقيقة مفاجأة...مونشنغلادباخ لن يلعب أمام مدرجات فارغة ! 1:19 دقيقة توجيهات الحكومة البريطانية من أجل تدريبات "آمنة" 20:51 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الهولندي نايجل دي يونغ 0:41 دقيقة عثمان ديمبيلي يخضع لفحص "كوفيد-19" 6:24 دقيقة رسمياً: الأندية الإيطالية تعلن عن الموعد المنتظر