لفتة إنسانيّة مميّزة من لاعبي المنتخب الجزائري من قبل beIN SPORTS June 17, 2023 11:24 1:18 دقيقة في لفتة إنسانيّة مميزة قامت مجموعة من لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم رفقة المدرب جمال بلماضي بزيارة لجمعيّة خيريّة "كافل اليتيم" وذلك على هامش معسكر الخضر التحضيري في الجزائر. تقارير إخبارية المنتخب الجزائري جمال بلماضي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة لفتة إنسانيّة مميّزة من لاعبي المنتخب الجزائري 0:31 دقيقة ليفانتي يستضيف ألافيس في إياب نهائي ملحق الصعود 2:36 دقيقة الدوري الفرنسي يشهد تغييرات عديدة الموسم المقبل 0:32 دقيقة البرتغال تنشد الفوز من بوابة البوسنة والهرسك 2:52 دقيقة الضغوط تزداد على مانشيني بعد خيبة "دوري الأمم" 1:02 دقيقة تركيا تنتزع صدارة المجموعة الرابعة 0:21 دقيقة بولندا تهزم ألمانيا ودياً وتزيد الضغوط على فليك 4:46 دقيقة المنتخب الفرنسي يفوز على جبل طارق دون عناء 3:37 دقيقة المنتخب الإنكليزي يعود بالنقاط الثلاث من مالطا 2:06 دقيقة منتخب المغرب يحل ضيفاً على جنوب إفريقيا