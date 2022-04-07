ولم ينجح ليستر في العودة إلى سكة الانتصارات بعد أن تعادل في المباراة الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد (1-1)، كما هو الحال بالنسبة للفريق الهولندي الذي تعادل في الجولة 28 من الدوري المحلي أمام مضيفه تفينتي أنشخيده 3-3.

