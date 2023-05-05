شهدت المباراة الكثير من الفرص السانحة للتسجيل لكنها لم تترجم إلى أهداف لتنتهي بتعادل سلبي ويرفع كويتو رصيده إلى سبع نقاط متصدرا المجموعة أما بوتافوغو فيمتلك خمس نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة السادسة، حقق ديفينسا خوستيسيا الأرجنتيني الفوز على حساب ضيفه بينارول الأوروغواياني بأربعة أهداف لواحد.

كما فاز أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس البيروفي على ضيفه إنديبينديينتي سانتا في الكولومبي بهدفين نظيفين و ذلك لحساب المجموعة السابعة.

وفي المجموعة ذاتها تغلب غوياس البرازيلي على مضيفه خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني بهدفين دون مقابل.