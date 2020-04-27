لا سبيل لإلغاء الموسم الكروي في تونس April 27, 2020 12:20 1:48 دقيقة -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة نور صبري يعلن اعتزاله اللعب 2:49 دقيقة حوار مع بيدرو تارانكون 7:42 دقيقة برشلونة يبحث عن الضمانات قبل العودة 0:40 دقيقة لوريس يثمّن فرصة العمل مع مورينيو 0:34 دقيقة رئيس دورتموند التنفيذي يرغب في استئناف البوندسليغا 0:39 دقيقة ماديسون يقرر البقاء مع ليستر ويضع حداً للشائعات 0:52 دقيقة هل يعود روبن عن اعتزاله؟ 2:20 دقيقة أفضل لاعب في العالم ليس كريستيانو أو ميسي !!! 1:11:16 دقيقة بطولة الليغا الخيرية - حان الوقت لنتعرف على البطل! 0:52 دقيقة وزير الصحة الإسباني يريد التروي قبل استئناف النشاط