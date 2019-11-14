لاعب توتنهام يتحدّث عن تعادل كينيا مع مصر من قبل beIN SPORTS November 14, 2019 19:40 1:39 دقيقة تحدّث فيكتور وانياما، لاعب توتنهام الإنكليزي، عن المباراة التي قدمها منتخب بلاده "كينيا" أمام مصر (1-1). -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة لاعب توتنهام يتحدّث عن تعادل كينيا مع مصر 1:07 دقيقة البدري: "كان متوقَعاً أن تكون هناك صعوبات" 3:14 دقيقة كينيا تفاجئ مصر في "أرض الكنانة" 0:40 دقيقة خالد الكواري: القرعة متوازنة والمنتخبات تعرف بعضها 3:14 دقيقة الشكيلي يتوقع بطولة عالية المستوى ويشيد بالتنظيم 0:24 دقيقة نتائج سحب قرعة خليجي 24 2:09 دقيقة الرجل العنكبوت يفشل في بلوغ القمة هذه المرة! 0:45 دقيقة مطالبات مستمرة بإلغاء مباراة الأرجنتين والأوروغواي 2:38 دقيقة نقطة واحدة تفصل تركيا عن التأهل 0:42 دقيقة المنتخب الإسباني يواصل تحضيراته لملاقاة مالطا