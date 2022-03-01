لاعبون برازيليون يعانون ويلات الحرب في أوكرانيا من قبل beIN SPORTS March 1, 2022 13:35 3:00 دقيقة لحظات عصيبة عاشها لاعبون برازيليون محترفون في أندية أوكرانية جرّاء تسارع الأحداث واندلاع شرارة الحرب، بعضهم تمكّن من العودة إلى الوطن بعد رحلة مثيرة عبر بولندا ورومانيا فيما بقي آخرون عالقين مع ذويهم. تقارير إخبارية أوكرانيا لاعبون برازيليون -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة المغربي أيوب الكعبي يتألق مع هاتاي سبور 1:12 دقيقة زرقان يتحدث عن الجهود التي أثمرت التحاقه بالخضر 0:50 دقيقة كونتي يتحدّث عن صعوبة الفوز بالألقاب في إنكلترا 2:41 دقيقة المستقبل يبدو متناقضا بالنسبة لغلام ووناس 3:00 دقيقة لاعبون برازيليون يعانون ويلات الحرب في أوكرانيا 2:33 دقيقة فتح تحقيق في قضية تعرض بلايلي لهتافات عنصرية 3:10 دقيقة سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة من روسيا 0:46 دقيقة الاتحاد الروسي يندد بقرار استبعاده ويصفه بالتمييزي 0:23 دقيقة الرجاء يتعاقد مع رشيد الطاوسي خلفاً للمقال فيلموتس 0:26 دقيقة يويفا يفضّ شراكته مع شركة غازبروم الروسية