

وقال مدافع شاختار دانييتسك مارلون في شريط فيديو بثه على "إنستغرام": "لا وجود للبنزين، الحدود مقفلة والمجال الجوي أيضاً، لا طريقة لنا للخروج".



وأضاف مارلون وهو أحد 13 لاعباً يدافعون عن ألوان شاختار، أحد أندية النخبة في أوكرانيا: "نحن هنا مع عائلاتنا في فندق بسبب هذا الوضع، نطالب الحكومة البرازيلية المساعدة، لهذا السبب قمنا بنشر هذا الفيديو".



وظهر في شريط الفيديو نحو 20 شخصاً من بينهم أفراد في عائلات لاعبي كرة القدم البرازيليين جالسين وواقفين في غرفهم في الفندق.



وتابع: "نشعر بأنّه قد تمّ التخلي عنا، لا ندري ماذا بإمكاننا أن نفعل، لجأنا إلى هنا مع أطفالنا لكننا لا ندري ما إذا كان الطعام سيكون متاحاً".



في المقابل، أصدرت سفارة البرازيل في كييف بياناً أكدت فيه أنها تعمل على "حماية نحو 500 مواطن برازيلي" في أوكرانيا وناشدت هؤلاء بالبقاء على تواصل دائم ويومي معها.



وقامت روسيا فجر اليوم بشن عملية غزو واسعة النطاق في أوكرانيا وتحديداً من الشمال والجنوب والشرق.