لاعبة برشلونة كالدينتي تسجل هدفاً من منتصف الملعب من قبل beIN SPORTS October 28, 2022 10:24 0:48 دقيقة شاهد الهدف الجميل الذي سجلته لاعبة برشلونة ماريونا كالدينتي في شباك روزن غارد بدوري أبطال أوروبا للسيدات من منتصف الملعب. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة ريال مدريد يحفظ ماء وجه الليغا أوروبياً 2:35 دقيقة برشلونة.. متاعب اقتصادية بسبب دوري الأبطال 2:26 دقيقة لونس لمواصلة تقديم عروضه الجيدة من بوابة تولوز 1:15 دقيقة غالان وليبرون إلى ربع نهائي بطولة "نيو جيزة" 0:48 دقيقة لاعبة برشلونة كالدينتي تسجل هدفاً من منتصف الملعب 3:37 دقيقة روما ينعش آماله في تجاوز عقبة دور المجموعات 4:20 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر بنجاح إلى الأدوار الإقصائية 2:51 دقيقة وست هام يتأهل متصدراً 1:03 دقيقة برشلونة يواصل تألّقه في دوري أبطال أوروبا للسيدات 0:52 دقيقة الاتحاد الأردني يصدر بياناً بشأن جدول المباريات