هذا القرار يُعد نقلة نوعية في قضية المساواة بين الرجال والسيدات في الأجور وذلك وفقاً لنظام العقودِ الجديد الذي أصدره اتحاد الكرة الأسترالي هذا وسيتم منح لاعبات المنتخب تذاكر رحلات الطيران على درجة رجال الأعمال تماما كما هي الحال لدى الرجال.