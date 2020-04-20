وأصبحت النمسا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس وقالت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء الماضي إن بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعين.

وطبقا لاجراءات تفرضها الحكومة تم تقسيم لاعبي لينتس إلى مجموعات من ستة لاعبين خلال التدريبات على أن يبقى كل لاعب على بعد مترين من الآخر.

ويتوقع أن تستأنف فرق أخرى في النمسا تدريباتها يوم الثلاثاء.

وقال جيرتوت ترونر قائد لاسك لينتس ”السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجددا“.

ويأمل الدوري النمساوي في استئناف الموسم في منتصف مايو/أيار رغم أن كل المباريات ستقام بدون جماهير.

وقال فاليرين إسماعيل مدرب لاسك ”نحن في موقف جديد تماما. سنبدأ من الصفر.

”نعلم ما الذي يتعين علينا القيام به. يجب أن نحترم قرار الفصل بين اللاعبين لمسافة مترين وهو من التحديات التي نواجهها. لكن يوجد شعور طيب بشكل عام لأن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للاعبين العودة إلى الملعب بعد توقف دام خمسة أسابيع ونصف.

وأضاف المدرب الفرنسي ”نواجه تغييرات كبيرة لكني أعتقد أن الأمور تسير بشكل طيب حتى الآن. أعتقد أننا وجدنا حلولا جيدة“.

وكانت آخر مواجهة خاضها لاسك في 12 مارس اذار حين خسر بخماسية دون رد أمام مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي التي أقيمت خلف أبواب مغلقة.

ويتفوق لاسك بثلاث نقاط على سالزبورج في صدارة الدوري النمساوي قبل عشر مباريات من النهاية ويطارد أول ألقابه منذ 1965.