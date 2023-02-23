وكان لاتسيو قد فاز ذهابًا على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما بهدف من توقيع نجمه شيرو إيموبيلي.

وبذلك تأهل الفريق الإيطالي على حساب منافسه الروماني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-0).

يذكر أنّ ممثل كرة القدم الرومانية قد أنهى المواجهة منقوصًا من خدمات لاعبه الكرواتي كارلو موهار الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 77 لجمعه بطاقتين صفراوين.

بدوره صعد شيريف تيراسبول المولدوفي إلى ذات الدور بتغلّبه على مستضيفه بارتيزان بلغراد الصربي في إياب الدور الحاسم (3-1).

وكان شيريف قد خسر على أرضه ذهابًا (1-0) ليضمن بطاقة العبور بفضل مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2).

وصعد أيك لارناكا القبرصي إلى ثمن النهائي رغم تعادله بلا أهداف مع مستضيفه دنيبرو 1 الأوكراني.

ويعود تأهل الفريق القبرصي لفوزه ذهابًا بهدف دون ردّ.