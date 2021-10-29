واشاد رئيس النادي الكاتالوني بتطور تشافي صاحب الواحد والأربعين عاماً على المستوى التدريبي في السنوات الأخيرة مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يدرك جيداً أنّ المدرب الحالي للسد القطري يحلم بتدريب برشلونة مستقبلاً .

