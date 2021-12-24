لائحة أولية للمنتخب التونسي استعداداً للـ"كان" من قبل beIN SPORTS December 24, 2021 22:10 0:48 دقيقة استدعى مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير 18 لاعباً للدخول في معسكر أول من 26 هذا الشهر ويستمر إلى غاية 30 منه استعداداً لكأس أمم إفريقيا. تقارير إخبارية المنتخب التونسي منذر الكبير -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة لائحة أولية للمنتخب التونسي استعداداً للـ"كان" 3:28 دقيقة نتائج مشجعة للرياضة اللبنانية في عام 2021 1:14 دقيقة رودجرز يقر بوجود صعوبات 0:44 دقيقة نادي قطر يفوز على الريان 0:54 دقيقة مانيه ومندي يقودان السنغال في كأس أمم إفريقيا 1:09 دقيقة اختتام النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 0:48 دقيقة ياسين براهيمي مع المنتخب الجزائري في الـ"كان" 0:41 دقيقة عائق جديد يضرب استعدادات المنتخبات المشاركة بالكان 3:52 دقيقة محمود الشعّار يحفر اسمه بأحرف من ذهب 1:17 دقيقة اليابان تقرر عدم إرسال وفد حكومي إلى الصين