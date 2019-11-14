وافتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة 42 بواسطة اللاعب محمود "كهربا" ثم أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 67 بهدف سجله ميكائيل أولونغا.

وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب جزر القمر على مضيفه التوغولي بهدف دون رد.

وسجل اللاعب فايز سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.



مباراة مصر وكينيا -التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين مصر وكينيا 1-1

82: الحظ العاثر يقف في وجه محاولات منتخب مصر

80: المنتخب المصري يجد صعوبات كبيرة في البناء الهجومي في هذه المباراة

67: أولونغا يدرك التعادل لمنتخب كينيا (1-1)

62: المدافع أحمد حجازي يستبسل في الذود عن شباك منتخب بلاده

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر على كينيا 1-صفر

42: "كهربا" يفتتح التسجيل لمنتخب مصر (1-صفر)

22: تيمبي يخترق محور دفاع المنتخب المصري لكن الشناوي كان في المكان المناسب لانقاذ شباكه

19: "كهربا" بنفرد بالحارس أوتينو لكن تصويبته كانت ضعيفة

16: المنتخب الكيني دون خطورة على حصون منتخب الفراعنة

13: رأسية أحمد حجازي من ركنية تحصل عليها المنتخب المصري كانت ضعيفة بين يدي الحارس البديل بعد مغادرة الحارس الأساسي باتريك ماتاسي للاصابة

05: حارس منتخب كينيا يحاول ارجاع الكرة للعب إلا ان كرته كانت ضعيفة فوصلت أمام تريزيغيه الذي سدد بجانب الخشبات الثلاثة.

بداية مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بين مصر وكينيا على أرضية استاد برج العرب

التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر :